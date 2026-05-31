МАГАТЭ запросило доступ для осмотра подвергшегося удару машинного зала ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ запросили доступ для осмотра подвергшегося удару машинного зала Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба агентства.

«Группа экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра затронутого машинного зала», — говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьёзное беспокойство в связи с атакой на машинный зал Запорожской АЭС.

Ранее украинский дрон ударил по зданию машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атакованный машинный зал энергоблока № 6 Запорожской АЭС находится в нескольких метрах от реакторного зала.

