МАГАТЭ запросило доступ для осмотра подвергшегося удару машинного зала ЗАЭС

«Группа экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра затронутого машинного зала», — говорится в сообщении.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьёзное беспокойство в связи с атакой на машинный зал Запорожской АЭС.
Ранее украинский дрон ударил по зданию машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атакованный машинный зал энергоблока № 6 Запорожской АЭС находится в нескольких метрах от реакторного зала.