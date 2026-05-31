В Париже начались беспорядки после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Празднование победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов обернулось беспорядками в столице Франции. Болельщики жгут автомобили, велосипеды и мусорные баки, запускают салюты в полицию, бьют витрины магазинов, передает Le Figaro. Основное празднование происходит на Елисейских полях, где собрались 20 тыс. человек.

Пострадал как минимум один полицейский. Среди болельщиков пострадали двое. Один из них упал в Сену в районе набережной Сен-Бернар, сейчас пострадавший находится в состоянии клинической смерти. Еще один пострадал в 11-м округе в районе площади Республики — там мужчина получил ножевое ранение.

В столичном регионе задержали около 140 человек, из которых 45 были помещены под стражу. Были изъяты сотни пиротехнических мортир и фаеров.

ПСЖ одержал победу над «Арсеналом». Французский клуб становится победителем Лиги чемпионов второй год подряд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Золотая парижская серия».