Протоиерей Вигилянский: на Троицу все христиане должны быть в храме

Христиане должны посетить богослужение в день Святой Троицы, сказал настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Об этом Вигилянский рассказал РИА Новости.

Священнослужитель отметил, что Троица — радостный праздник, и верующим следует разделить эту радость в церкви. В 2026 году он выпадает на 31 мая.

По его словам, этот день посвящён сошествию Святого Духа, дарующему высшее знание Истины, и считается днём рождения Церкви.

«День Троицы радостный, все христиане должны быть на богослужении, чтобы разделить эту радость — сошествие Святого Духа, дарующее высшее знание Истины. Кроме этого, это день рождение Церкви», — сказал Вигилянский.

Ранее Вигилянский рассказал, что в Троицкую родительскую субботу обязательны молитвы в храмах и домах за своих предков.