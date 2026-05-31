Протоиерей Вигилянский: на Троицу все христиане должны быть в храме

Христиане должны посетить богослужение в день Святой Троицы, сказал настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
Об этом Вигилянский рассказал РИА Новости.
Священнослужитель отметил, что Троица — радостный праздник, и верующим следует разделить эту радость в церкви. В 2026 году он выпадает на 31 мая.
«День Троицы радостный, все христиане должны быть на богослужении, чтобы разделить эту радость — сошествие Святого Духа, дарующее высшее знание Истины. Кроме этого, это день рождение Церкви», — сказал Вигилянский.
Ранее Вигилянский рассказал, что в Троицкую родительскую субботу обязательны молитвы в храмах и домах за своих предков.