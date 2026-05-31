IRIB: США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила о возможных договоренностях между Тегераном и Вашингтоном, ссылаясь на проект меморандума о взаимопонимании. Речь идет о потенциальных шагах по разблокировке иранских активов, замороженных за рубежом.
Согласно приведенной информации, в документе якобы зафиксировано обязательство США предоставить Ирану доступ к средствам в размере 12 миллиардов долларов. Предполагается, что этот процесс может быть реализован в течение 60 дней после достижения соответствующих договоренностей.
Отмечается, что данные основаны на проекте документа и не подтверждены как окончательные условия соглашения. Подробности возможных договоренностей и их статус на текущий момент остаются неясными.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство не исключает возможность вывода войск с ряда американских баз на Ближнем Востоке.