В Старобельске построят новый колледж взамен разрушенного при атаке ВСУ

Колледж и общежитие в Старобельске были атакованы в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек. Ранения получили 65 человек в возрасте от 14 до 20 лет. В ООН призывали провести независимое расследование произошедшего и привлечь виновных к ответственности.