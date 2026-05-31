Гросси: удар по ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности

Удар по машинному залу Запорожской АЭС угрожает соблюдению ключевых принципов ядерной безопасности, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Об этом МАГАТЭ проинформировало в соцсети X.

Гросси пояснил, что инцидент ставит под угрозу пять конкретных принципов защиты ЗАЭС, которые прямо запрещают нанесение любых ударов по станции.

«Заявленный инцидент… поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых чётко говорится, что из электростанции или в отношении неё “не должно совершаться никаких ударов”, — говорится в заявлении.

Ранее украинский дрон ударил по зданию машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атакованный машинный зал энергоблока № 6 Запорожской АЭС находится в нескольких метрах от реакторного зала.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше