Захарова рассказала о ходе разбирательства с Прибалтикой по правам россиян

«В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», — сказала она.
Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН является отказ трех стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских.
В странах последовательно запрещается использование русского языка, преследуются несогласные.
Международный суд ООН — главный судебный орган Организации Объединенных Наций, располагающийся во Дворце Мира в Гааге. Суд специализируется исключительно на разрешении юридических споров между государствами и вынесении консультативных заключений по запросам уполномоченных органов ООН.