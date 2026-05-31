Захарова: досудебная стадия спора с Прибалтикой по правам россиян завершается

Досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией об ущемлении прав русскоязычных подходит к концу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом Захарова заявила РИА Новости.
По её словам, завершается обязательная досудебная стадия. Спор связан с грубыми нарушениями странами Прибалтики Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.
Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН стал отказ трёх стран прекратить политику ущемления прав русских. В Латвии, Литве и Эстонии последовательно запрещается использование русского языка и преследуются несогласные.
Ранее бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов заявил, что основная работа латвийского сейма связана с попытками выдавить русский язык из всех сфер.