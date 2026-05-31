МАГАТЭ получило информацию об атаке БПЛА на машинный зал ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об атаке беспилотного летательного аппарата на машинный зал энергоблока Запорожской АЭС.

Источник: Reuters

«МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию о том, что сегодня дрон поразил машинный зал на территории станции, в результате чего, по имеющимся данным, в стене образовалась дыра», — указано в публикации агентства в X.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с данным инцидентом.

«Генеральный директор выражает серьезную озабоченность в связи с этим инцидентом, который ставит под угрозу как 7 основных принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, так и 5 принципов защиты ЗАЭС, в которых четко указано, что не должно быть никаких атак с территории станции или против нее», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС. По его словам, аппарат управлялся по оптоволокну, что исключает версию о случайном попадании.

