МАГАТЭ получило информацию об атаке БПЛА на машинный зал ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с данным инцидентом.
«Генеральный директор выражает серьезную озабоченность в связи с этим инцидентом, который ставит под угрозу как 7 основных принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, так и 5 принципов защиты ЗАЭС, в которых четко указано, что не должно быть никаких атак с территории станции или против нее», — отмечается в сообщении.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС. По его словам, аппарат управлялся по оптоволокну, что исключает версию о случайном попадании.