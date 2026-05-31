Repubblica сообщила об отправке Италией военных и истребителей в Румынию

Италия отправит в Румынию порядка 100 военнослужащих и несколько истребителей для участия в программе подготовки румынской армии с 15 июня, сообщила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на правительственный источник.
По плану развертывание итальянских войск продлится не менее месяца. Как сообщает газета, небольшой передовой контингент уже прибыл на базу. Речь идет не о воздушном патрулировании НАТО, а об отдельной программе подготовки румынских военнослужащих с привлечением авиации и инструкторов, уточнила газета.
Учения развернутся на авиабазе имени Михаила Когэлничану близ черноморского порта Констанца, где сейчас находятся около 4,5 тыс. американских военных. По данным источников газеты, решение о проведении операции было принято заранее, но не разглашалось.
Италия уже использовала этот объект ранее: в апреле 2025 года итальянские истребители Eurofighter впервые поднимались оттуда в воздух в ходе ротации НАТО по воздушному патрулированию.
Military Watch Magazine (MWM) 29 мая также сообщил, что итальянские ВВС впервые развернули истребители пятого поколения F-35B для проведения операций в Финляндии. Как уточняет издание, истребители размещены на полигоне Йокиойнен в провинции Канта-Хяме, примерно в 200 км от российской границы. Самолеты будут отрабатывать взлет и посадку на финских автомагистралях, имитируя рассредоточение в условиях активной фазы конфликта.
Инцидент с беспилотником в Румынии произошел в ночь на 29 мая. В городе Галац беспилотник рухнул на крышу здания, вызвав пожар. По данным властей, несколько человек пострадали, около 70 были эвакуированы.
После инцидента румынский МИД вызвал российского посла Владимира Липаева. Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин объявлен персоной нон грата, а само генконсульство — единственное российское консульское учреждение в стране — власти пообещали закрыть.
В российском МИДе предупредили, что на действия Бухареста последуют ответные меры. Посольство России в Румынии, в свою очередь, назвало случившееся провокацией Киева, направленной на втягивание НАТО в конфликт с Москвой. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что обстоятельства падения дрона можно будет установить лишь после всестороннего и тщательного расследования, и напомнил о случаях залета украинских беспилотников в страны Прибалтики.
Путин неоднократно заявлял, что у России нет целей для беспилотных ударов по Европе. Минобороны также регулярно указывает, что удары наносятся исключительно по объектам ВСУ на территории Украины.
