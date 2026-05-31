Будущее Молдавии в составе Румынии и в НАТО, считает глава МИД республики Михаил Попшой. По его словам, с этой темы в молдавском обществе нужно «снять табу». За последнее время такие официальные заявления в стране стали появляться всё чаще. В основном они исходят от президента Молдавии Майи Санду, которая настаивает на том, что слияние с Румынией — это не только путь в ЕС, но и вопрос безопасности. По мнению экспертов, Молдавию пытаются втянуть в противостояние с Россией по украинскому сценарию и активно готовят почву для принятия соответствующих политических решений.