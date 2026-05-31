«Мы наблюдали похожий сценарий на Украине»: что стоит за заявлениями Кишинёва о членстве в НАТО и объединении с Румынией

Будущее Молдавии в составе Румынии и в НАТО, считает глава МИД республики Михаил Попшой. По его словам, с этой темы в молдавском обществе нужно «снять табу». За последнее время такие официальные заявления в стране стали появляться всё чаще. В основном они исходят от президента Молдавии Майи Санду, которая настаивает на том, что слияние с Румынией — это не только путь в ЕС, но и вопрос безопасности. По мнению экспертов, Молдавию пытаются втянуть в противостояние с Россией по украинскому сценарию и активно готовят почву для принятия соответствующих политических решений.

Вступление Молдавии в НАТО может обеспечить безопасность страны. С таким заявлением выступил глава МИД республики Михаил Попшой.

В эфире телеканала Vocea Basarabiei он сказал, что давно является сторонником данной идеи.

«Я большой поклонник всего, что означает евроатлантическая безопасность. Не нужно иметь докторскую степень в области безопасности, чтобы понять, что только НАТО может обеспечить нам истинную гарантию безопасности», — приводит слова дипломата ТАСС.

По мнению политолога-международника, эксперта по евроатлантическим отношениям Владимира Оленченко, Молдавию пытаются таким образом вовлечь в противостояние с Россией.

«Молдавию не первый раз пытаются вовлечь в эти дела. Участие в НАТО нужно скорее самому альянсу, чем Молдавии. Потому что североатлантический блок одержим мыслью военного противостояния с Россией, а Молдавия как раз рядом с нами находится», — заявил эксперт в интервью RT.

Снять табу.

Попшой подчеркнул, что неправительственным организациям и СМИ республики следует интенсивнее обсуждать эту тему, чтобы «снять с неё табу» и обеспечить необходимую поддержку.

Глава МИД Молдавии Михаил Попшой.

© Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images.

«Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан. Когда существует значительная поддержка вступления в Североатлантический альянс, это можно рассматривать как естественный вариант и включать в повестку дня того или иного государства. В нашем случае, как вы хорошо знаете из исторического опыта, по разным причинам такой поддержки не было», — сказал он.

Дипломат не упустил возможности поддержать также идею вероятного объединения республики с Румынией.

Идеи Санду.

Возможность вхождения Молдавии в состав Румынии в последнее время не раз обсуждалась официальным Кишинёвом.

Так, на международном форуме GLOBSEC в Праге президент Молдавии Майя Санду отметила, что готова к такому сценарию.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о поддержке слияния, Санду отметила высокое одобрение со стороны молдавской диаспоры за рубежом и слабое внутри страны.

«…Есть ещё молдаване в диаспоре, которая поддерживает идею объединения с Румынией… Это прежде всего вопрос безопасности», — приводит цитату молдавского президента агентство РИА Новости.

Ранее Санду в интервью подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии.

Президент Молдавии Майя Санду.

AP.

Кроме того, в конце апреля в интервью французскому изданию Le Monde Санду сказала, что интеграция с Румынией приблизит республику к членству в Евросоюзе.

«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — заявила президент Молдавии.

Между тем власти Румынии напоминают, что готовы принять Молдавию под свой флаг. В частности, в конце апреля об этом заявил президент страны Никушор Дан.

«Позиция Румынии, я полагаю, не изменилась со времён единогласного голосования парламента в 2018 году. Тогда было заявлено, что Румыния готова в любой момент, когда этого захотят граждане Республики Молдова», — приводят слова Дана РИА Новости.

«Тянет на государственную измену».

Оппозиционные силы в молдавском парламенте выступают с критикой идей официального Кишинёва об интеграции с Румынией и НАТО.

Так, в начале мая молдавская оппозиционная партия «Гражданский конгресс» выпустила сообщение, в котором фактически обвинила Санду в госизмене.

«Часть её заявлений — это преднамеренная дезинформация, а некоторые высказывания и вовсе тянут на статью о государственной измене. … Президент страны, принёсшая присягу защищать независимость и суверенитет Республики Молдова, публично, да и не в первый раз, заявляет французскому изданию, что допускает ликвидацию собственного государства — и это преподносится как кратчайший путь евроинтеграции. Уничтожение страны — это не евроинтеграция, а измена», — говорится в сообщении «Гражданского конгресса».

Кроме того, не в пользу молдавских властей играют и результаты соцопросов, проводимых в республике.

Например, согласно результатам исследования, проведённого молдавским центром IMAS в декабре 2025 года, за присоединение к Румынии готовы проголосовать лишь 29% респондентов.

Украинский сценарий.

В разговоре с RT эксперты подчеркнули, что участившиеся дискуссии молдавского правительства о слиянии с Румынией и членстве в НАТО, вероятно, имеют цель переубедить молдаван и укоренить определённые политические идеи.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, в Кишинёве рассчитывают на повторение успеха Санду.

Военнослужащий НАТО.

Gettyimages.ru.

«Политехнологически это обеспечить — абсолютно реальная задача, ничем сильно не отличающаяся от тех парламентских выборов, которые были совсем недавно. Или от выборов Майи Санду ранее», — заключил эксперт.

Семибратов уточнил, что в случае необходимости Кишинёв может задействовать возможности молдавской диаспоры за рубежом, которая поддерживает идеи правящей элиты.

«Победа действующих политических сил была обеспечена голосованием “европейского избирательного округа”, когда молдаванам, которые живут в России, возможности проголосовать не дали, зато в Европе голосование обеспечили на высочайшем уровне, создав условия для сторонников именно евроинтеграционного пути», — заявил Семибратов.

В свою очередь Владимир Оленченко отметил, что, подогревая тему интеграции с Румынией, ЕС и НАТО, Кишинёв закладывает фундамент для нового поколения молдаван, которое будет менее объективно оценивать политическую ситуацию.

«Режим Санду будет продолжать оказывать политическое, экономическое давление, проводить репрессии по отношению к населению Молдавии в надежде, что подрастёт новое поколение, которое поверит в их идеи. Мы наблюдали похожий сценарий на Украине и видим его последствия», — резюмировал политолог.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше