Иран не намерен делать Ормузский пролив предметом торга

Тегеран исключает возможность использования Ормузского пролива в качестве предмета торга, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Об этом Азизи рассказал РИА Новости.
По его словам, действующие механизмы регулирования судоходства не могут быть изменены ни в ходе, ни после переговоров.
«Речь не идёт о том, что мы намерены использовать этот вопрос как предмет переговоров или заявлять, что действующие сегодня механизмы регулирования Ормузского пролива могут быть изменены», — сказал Азизи.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пока не согласовали с Ираном вопросы по атому и открытию Ормузского пролива.