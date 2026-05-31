Repubblica: Италия отправит солдат и истребители в Румынию

Развертывание итальянского контингента продлится не менее месяца. Как отмечает издание, небольшой передовой отряд уже прибыл на базу. Уточняется, что речь идет не о воздушном патрулировании НАТО, а об отдельной программе обучения румынских военных с привлечением авиации и инструкторов.
Учения будут проходить на авиабазе имени Михаила Когэлничану, расположенной недалеко от черноморского порта Констанца. В настоящее время на этом объекте находятся около 4,5 тыс. американских военнослужащих. По данным источников газеты, решение о проведении операции было принято заранее, однако не предавалось огласке.
Ранее Италия уже использовала данную базу: в апреле 2025 года итальянские истребители Eurofighter впервые выполняли вылеты с нее в рамках ротации НАТО по воздушному патрулированию.
Инцидент с беспилотником в Румынии произошел в ночь на 29 мая. В городе Галац беспилотный летательный аппарат упал на крышу здания, что привело к пожару. По данным властей, несколько человек пострадали, около 70 жителей были эвакуированы.