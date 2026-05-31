Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный грохот в штате Массачусетс был вызван метеором, пишут СМИ

AP: сильный грохот в Массачусетсе был вызван входом метеора в атмосферу Земли.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Сильный грохот в американском штате Массачусетс был вызван входом метеора в атмосферу Земли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на специалистов Американского метеорного общества.

Ранее местные СМИ сообщили о грохоте, который был слышен по всему штату Массачусетс.

«Американское метеорное общество заявило, что грохот, который был слышен около 14.30 (21.30 мск — ред), на самом деле был вызван метеором диаметром около 3 футов (0,9 метра — ред.), который вошел в атмосферу в районе границы Нью-Гэмпшира и Массачусетса, к северу от Бостона», — пишет Ассошиэйтед Пресс.

По мнению руководителя программы ассоциации по наблюдения за болидами Роберта Лансфорда, метеор, скорее всего, сгорел в атмосфере или упал в океан.

Американское метеорное общество (American Meteor Society) — некоммерческая научная организация была создана в 1911 году при поддержке профессионалов и любителей метеорной астрономии.