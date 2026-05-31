МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Инцидент с ударом беспилотника по Румынии доказал, что Запад намеренно закрывает глаза на провокации Киева и использует любое происшествие для эскалации конфликта с Москвой, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«Становится все более очевидным, что европейские страны, входящие в ЕС и НАТО, ищут любой предлог для усиления напряженности в отношении России и пытаются любыми средствами постоянно подпитывать конфликт на Украине. Однако запрос российского правительства к Румынии о предоставлении доказательств того, что беспилотник был российским (а не, что вполне вероятно, результатом украинской провокации), был отклонен», — отмечается в материале.
По мнению автора статьи, европейские элиты сделали Запад главной движущей силой борьбы против России, в то время как государственность Киева фактически уже рухнула, оставив его в полной зависимости от внешних вливаний.
«Без западной помощи Украина — по сути, несостоявшееся государство, управляемое коррумпированными нацистско-фашистскими лидерами — быстро бы провалилась с треском. Киевское правительство предоставляет лишь пушечное мясо из своих молодых и не очень граждан, которые часто не хотят вступать в войну, но которых похищают прямо с улиц и отправляют на фронт», — подытожил он.
В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского, в том числе убийства детей в Старобельске, которые совершаются на деньги Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта и материала.
Позже в российском посольстве в Бухаресте сообщили, что Румыния воспользовалась инцидентом с падением БПЛА в качестве предлога для дипломатической эскалации конфронтации с Москвой.