Редкая «голубая Луна» взойдет 31 мая

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Второе полнолуние мая произойдет в последний день этого месяца, в следующий раз полную Луну два раза за месяц можно будет наблюдать лишь в декабре 2028 года, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Первое полнолуние мая 2026 года произошло во второй день месяца. Явление, когда таких события происходит два в месяц, называют «голубой Луной» (от английского выражения «once in a blue moon», что дословно переводится как «когда Луна станет голубой» и означает исключительную редкость события).
«Последний раз такое происходило в августе 2023 года (автор текста наблюдал тогда вторую Луну 31 августа с Останкинской башни), а в следующий раз произойдет в декабре 2028 года. Голубая Луна (вторая полная луна месяца) в этом случае соответственно взойдет 31 декабря, то есть совпадет с Новым годом», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Ученые уточнили, что полнолуния происходят примерно раз в 29,5 суток. Из-за того, что этот промежуток короче календарного месяца, и возникает возможность иногда видеть две полные Луны в одном месяце.