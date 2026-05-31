Лама поздравил буддистов с днем рождения Будды Шакьямуни

Буддисты 31 мая встречают Весак — праздник, посвященный рождению (Джаянти) Будды Шакьямуни (более 2500 лет назад), достижению им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уходу в Нирвану на 81-м году жизни. Считается, что эти важнейшие для буддистов события произошли в один день, но в разные годы.