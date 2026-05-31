«Киев этого добивается». Действия Украины поразили западных экспертов

«В последнее время мы видим в Восточной Европе некую тенденцию к эскалации: все эти атаки, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Эстонии и Латвии, а также попытки Украины запускать дроны с территории Польши и Литвы. При этом, кстати, использовалось и финское воздушное пространство. Украинцы пытаются втянуть европейцев в прямое противостояние с Россией. И в итоге конфликт может расшириться. Думаю, именно этого Киев и добивается», — отметил он.