Раненый российский боец не дал ВСУ вернуть позиции

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский боец Ильгам Юнусов в ходе одного из штурмов в зоне спецоперации уничтожил украинский пулеметный расчет, при этом получил ранение, но продолжил выполнять задачу и на занятом опорном пункте и ликвидировал несколько боевиков из подкрепления ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.