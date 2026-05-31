Священник рассказал, что делать на Троицу

В христианстве день Святой Троицы, или Пятидесятница, считается днем рождения Церкви. Через десять дней после Вознесения Иисуса Христа во время иудейской Пятидесятницы на апостолов снизошел Святой дух в виде огненных языков. По церковному преданию, после этого апостолы заговорили на разных языках и начали проповедовать народам учение Спасителя.