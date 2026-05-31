Опасность атаки БПЛА объявлена в Пензенской области

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Пензенской области.
Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введён режим “Беспилотная опасность”, — написал он.
В целях безопасности также временно ограничена работа мобильного интернета.
Ранее боевики ВСУ атаковали многоквартирный дом в Рыльске Курской области, использовав FPV-дрон.
