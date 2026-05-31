Марочко: силы РФ формируют плацдарм для наступления на Великую Рыбицу

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Продвигаясь у Запселья, российские военнослужащие формируют плацдарм для наступления на Великую Рыбицу Сумской области, где Вооруженные силы Украины сосредоточили «серьезные силы и средства». Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас у Запселья ведется зачистка местности и подготавливается плацдарм для рывка на Великую Рыбицу — это тот, населенный пункт, где украинские боевики сосредоточили серьезные силы и средства. И, естественно, нам еще предстоит преодолеть водную преграду в данном районе», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал, что военные РФ наступают сразу на двух участках у Запселья Сумской области — на северо-западе и юго-востоке от населенного пункта.
26 мая в Минобороны РФ заявляли, что армия России установила контроль над Рясным и Запсельем в Сумской области.