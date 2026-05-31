В Ливане сообщили об атаке израильского дрона на джип в Набатии

По информации ВС республики, ранены двое военных.

БЕЙРУТ, 31 мая. /ТАСС/. Двое военнослужащих ливанской армии получили в субботу ранения при атаке израильского беспилотника на их джип в провинции Набатия на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении, распространенном командованием ВС республики.

«Получившие тяжелые ранения офицер и солдат доставлены в больницу после того, как их джип подвергся обстрелу неприятельского дрона в районе Эбба», — указывается в тексте.

Ранее из-за интенсивных военных действий между израильскими войсками и шиитской милицией «Хезболлах» ливанские военные оставили позиции, занимаемые ими в населенных пунктах Диббин, Ибль-эс-Саки и Эль-Хиям.

После начала военной эскалации 2 марта в результате ударов беспилотников и артобстрелов на юге страны погибли 19 военных, 8 получили ранения.

Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
