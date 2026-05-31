Венесуэла осудила обвинения Гайаны в вооруженных инцидентах на спорных землях

КАРАКАС, 31 мая. /ТАСС/. Венесуэла осудила ложные обвинения со стороны Гайаны в вооруженных инцидентах на спорной территории Гайаны-Эссекибо и настаивает на разрешении территориального конфликта путем переговоров, предусмотренных Женевским соглашением 1966 года. Об этом говорится в правительственном коммюнике боливарианской республики, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Ивана Хиля Пинто.
«Боливарианская Республика Венесуэла осуждает перед международным сообществом новую манипуляцию правительства Кооперативной Республики Гайана, направленную на создание ложной картины конфликта путем безответственного распространения информации о якобы имевших место вооруженных инцидентах на некоторых участках реки Куюни», — указано в коммюнике. В нем сообщается, что сфабрикованные обвинения не подкреплены поддающимися проверке доказательствами.
Венесуэла категорически отвергает провокационные действия Гайаны и предупреждает о рисках выдвижения обвинений, основанных на спекуляциях, информационных манипуляциях, несовместимых с принципами добрососедства, взаимного уважения и мирного урегулирования конфликтов. В правительственном коммюнике подчеркивается приверженность Боливарианской Республики делу мира и Женевскому соглашению 1966 года как единственному инструменту для достижения практического и удовлетворительного для обеих сторон решения территориального спора по поводу Гайаны-Эссекибо.
Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана- Эссекибо, продолжается уже больше 125 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. населения страны.
Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В апреле 2023 года Гайана передала вопрос о демаркации границы с Венесуэлой на рассмотрение Международного суда ООН на основании решения арбитражного третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году.
Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда ООН в отношении территориального спора с Гайаной и настаивает на разрешении конфликта путем прямых переговоров, предусмотренных Женевским соглашением 1966 года. В апреле 2024 года по результатам общенационального референдума был принят закон о включении Гайаны-Эссекибо в качестве 24-го штата в состав боливарианской республики.