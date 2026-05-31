Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила о завершении досудебного спора РФ со странами Балтии

Россия завершает обязательный досудебный этап спора с Латвией, Литвой и Эстонией по делу об ущемлении прав русскоязычного населения. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Следующий шаг — обращение России в Международный суд ООН.

Россия завершает обязательный досудебный этап спора с Латвией, Литвой и Эстонией по делу об ущемлении прав русскоязычного населения. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Следующий шаг — обращение России в Международный суд ООН.

Москва обвиняет страны Балтии в грубом нарушении Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации 1965 года. Российские власти утверждают, что страны Прибалтики занимаются дискриминацией русскоязычного населения. Это, утверждали ранее в МИД, проявляется в «карательной политике репрессий» и запугиваниях.

О том, что Россия намерена обращаться в Международный суд ООН, впервые стало известно в конце мая. Власти Латвии, Литвы и Эстонии называли обвинения называли необоснованной клеветой, направленной на дискредитацию стран Балтии.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше