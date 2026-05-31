ТАСС: патрульный противолодочный самолет США летает над Персидским заливом

«Полет взлетевшего с одной из военных баз Ближневосточного региона Boeing P-8A Poseidon зафиксирован над нейтральными водами Персидского залива недалеко от границы воздушного пространства Ирана», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что самолет движется на высоте чуть более 8 км, а несколькими часами ранее здесь же совершил несколько кругов принадлежащий США транспортный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus, вылетавший к Персидскому заливу из Тель-Авива.
Собеседник агентства напомнил в этой связи, что ранее над Персидским и Оманским заливами также фиксировался полет беспилотника ВВС США Northrop Grumman MQ-4C Triton, способного вести наблюдение за достаточно большими участками суши и моря. Аппарат, который ведет разведку по 10−15 часов, среди прочего может дополнять работу как раз самолетов типа Boeing P-8 Poseidon.