Трамп выложил изображение, на котором он запечатлен на горе Рашмор

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение со своим портретом на горе Рашмор.
Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social картинку, на которой его портрет находится вместе с портретами четырех бывших американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра. Он был создан в 1927—1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США.