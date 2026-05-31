Австрийский космонавт рассказал, как юмор помогал экипажу станции «Мир»

Космонавт Фибек: в экипаже на станции «Мир» сложилась очень тесная дружба.

ВЕНА, 31 мая — РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, что юмор помогал экипажу станции «Мир».

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров.

«В нашем экипаже сложилась очень тесная дружба. Нам было весело, чувство юмора было очень важной частью атмосферы в группе», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что никаких серьезных трудностей или проблем во время полета не было — члены команды всегда помогали друг другу, и работа, по словам австрийского космонавта, была очень продуктивной.

Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.