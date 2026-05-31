Британский музей эвакуировали из-за подозрительного устройства в туалете

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правоохранители в субботу эвакуировали более десятка тысяч человек из Британского музея в Лондоне после обнаружения «подозрительного устройства» в туалете, сообщает газета Times со ссылкой на заявление музея.
«Британский музей был эвакуирован в качестве меры предосторожности после того, как в туалете для посетителей было обнаружено подозрительное устройство», — цитирует газета заявление музея.
Одновременно музей получил содержащие угрозы сообщения, которые он передал в соответствующие органы, пишет Times.
Согласно публикации, полиция эвакуировала из Британского музея в общей сложности около 12−16 тысяч человек. Впоследствии правоохранители заявили, что найденный предмет не представлял опасности. В отношении полученных музеем сообщений ведется расследование.
После эвакуации музей был снова открыт для посещений с 18.00 мск, пишет газета.
Как отмечает Times, инцидент произошел после того, как заведение столкнулось с критикой на фоне переноса лекции, посвященной Древнему Израилю. Согласно источнику, близкому к Британскому музею, лекцию решили перенести, так как около трети зарегистрировавшихся на нее ранее участвовали в протестах, а некоторые были задержаны.