МИД РФ сообщил о ходе спора с Прибалтикой по правам россиян

Подходит к концу досудебный этап спора между Россией и странами Балтии — Латвией, Литвой, Эстонией — в ООН по поводу дискриминации русскоязычных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», — передает слова дипломата РИА Новости.
Российская сторона была вынуждена обратиться в Международный суд из-за того, что Латвия, Литва и Эстония не отказались от дискриминационной политики в отношении русских. Речь идет о последовательных запретах на родной язык и преследованиях тех, кто с этим не согласен.
Как ранее информировал российский МИД, неоднократные обращения России к балтийским странам с требованием соблюдать международные нормы не дали никакого эффекта.