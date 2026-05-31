Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник раскрыл смысл праздника Святой Троицы

Иеромонах объяснил, почему Пятидесятницу называют днем Святой Троицы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Православный праздник Пятидесятницы называют днем Святой Троицы, потому что все ее лица принимают участие в событиях этого праздника, сказал РИА Новости иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

Праздник Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 31 мая.

«Два лица Святой Троицы, Отец и Сын, явно участвуют в евангельских событиях… А схождение Святого Духа на людей, — на апостолов, а вслед за ними на всех нас, — является третьим лицом Святой Троицы. С этого момента троичная вера, исповедание Господа как Святой Троицы, уже становится практической реальностью», — сказал иеромонах.

Через десять дней после Вознесения Христа во время иудейской Пятидесятницы на апостолов снизошел Святой дух в виде огненных языков. По церковному преданию, после этого апостолы заговорили на разных языках и смогли проповедовать народам учение Спасителя. Именно поэтому в христианстве Троица считается днем рождения христианской Церкви.