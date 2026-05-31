Прибалтика отказалась от переговоров по жалобе России, заявила Захарова

Международный суд ООН — главный судебный орган Организации Объединенных Наций, располагающийся во Дворце Мира в Гааге. Суд специализируется исключительно на разрешении юридических споров между государствами и вынесении консультативных заключений по запросам уполномоченных органов ООН.