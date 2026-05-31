Захарова: Прибалтика отказывается от переговоров по иску о правах русскоязычных

Латвия, Литва и Эстония отказываются от переговоров по жалобе России на ущемление прав русскоязычных, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Об этом Захарова рассказала РИА Новости.
Она пояснила, что поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН стал отказ трёх стран прекратить политику ущемления прав русских.
В прибалтийских государствах последовательно запрещается использование русского языка и преследуются несогласные.
Захарова, комментируя ход дела, указала на «отказ от переговоров, неконструктивную реакцию прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны».
Ранее бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов заявил, что основная работа латвийского сейма связана с попытками выдавить русский язык из всех сфер.