Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено на фоне объявленной в регионе опасности атаки БПЛА.
Об этом говорится в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Ранее беспилотная опасность была объявлена на территории Крыма, к работе приступили силы противовоздушной обороны.
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.