Становится все более очевидным, что европейские страны, входящие в ЕС и НАТО, ищут любой предлог для усиления напряженности в отношении России и пытаются любыми средствами постоянно подпитывать конфликт на Украине. <…> Однако запрос российского правительства к Румынии о предоставлении доказательств того, что беспилотник был российским (а не, что вполне вероятно, результатом украинской провокации), был отклонен", — отмечается в материале.
Как полагает автор публикации, европейские элиты превратили Запад в основного инициатора противостояния с Россией, тогда как государственность Киева фактически утрачена, а сама страна находится в полной зависимости от внешнего финансирования.
«Без западной помощи Украина — по сути, несостоявшееся государство, управляемое коррумпированными нацистско-фашистскими лидерами — быстро бы провалилась с треском. Киевское правительство предоставляет лишь пушечное мясо из своих молодых и не очень граждан, которые часто не хотят вступать в войну, но которых похищают прямо с улиц и отправляют на фронт», — подытожил он.
В пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник повредил крышу жилого дома в городе Галац, в результате пострадали два человека. Румынские власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, однако не представили соответствующих доказательств. При этом, как уточняется, военные Румынии не перехватили дрон, хотя отслеживали его с помощью радиолокационных средств.