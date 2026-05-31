МЧС Крыма объявило об отмене беспилотной опасности

Опасность атаки беспилотников, объявленная в Крыму ранее, отменена.
Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Крым.
«Отбой беспилотной опасности в Республике Крым», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее беспилотная опасность была объявлена на территории Ставропольского края и Пензенской области.
