МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. План по увеличению числа призывников и новобранцев обойдется министерству обороны Дании примерно в 4 миллиарда долларов, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на правительственные документы в ее распоряжении.
Министр обороны Дании и кандидат на пост премьер-министра страны от партии «Венстре» Троэльс Лунд Поульсен в ходе предвыборной кампании в марте предложил к 2035 году удвоить число призывников, до 13 тысяч человек. Кроме того, «Венстре» считает, что показатель по меньшей мере в 6,5 тысячи призывников должен быть достигнут к 2030 году.
«Стремление увеличить число военнообязанных является частью более масштабного плана по набору большего числа солдат, который, по подсчетам министерства обороны, суммарно будет стоить 25 миллиардов крон (3,9 миллиарда долларов — ред.)», — сообщает DR.
Большую часть этой суммы предполагается направить именно на увеличение числа призывников, добавляет DR.
По данным телерадиокомпании, датское МО полагает, что вооруженные силы страны все острее нуждаются в увеличении личного состава. Так, в документах предлагается начать призывать по 6,5 тысячи человек ежегодно не с 2033 года, а уже с 2030-го. Затем с 2033 года это число увеличится до 10 тысяч человек, что соответствует каждому шестому жителю Дании, а с 2035-го — до 13 тысяч, или каждого пятого. Как отмечает DR, эти рекомендации были представлены главнокомандующим ВС Дании Микаэлем Хюльдгором.
В начале мая DR со ссылкой на секретные внутренние документы вооруженных сил сообщала, что патрульные корабли ВМС Дании в Арктике страдают от серьезной нехватки личного состава, что ограничивает возможность проведения операций, отток сотрудников усилился в 2026 году.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.