Движение по Крымскому мосту возобновили

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту.
Движение по мосту было остановлено в 2.29 мск.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше