В Чечне объявили режим беспилотной опасности

ГРОЗНЫЙ, 31 май — РИА Новости. В Чечне объявлен режим беспилотной опасности, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.