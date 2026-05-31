«В последнее время мы видим в Восточной Европе некую тенденцию к эскалации: все эти атаки, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Эстонии и Латвии, а также попытки Украины запускать дроны с территории Польши и Литвы. При этом, кстати, использовалось и финское воздушное пространство. Украинцы пытаются втянуть европейцев в прямое противостояние с Россией. И в итоге конфликт может расшириться. Думаю, именно этого Киев и добивается», — отметил он.
Бо также заявил, что страны Европы, которые поставляют Украине оружие, обучают украинских военных и предоставляют воздушное пространство для атак на Россию, могут нести юридическую ответственность за участие в конфликте.
«Мы можем сказать, что с юридической точки зрения Германия, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия могут считаться агрессорами», — подчеркнул эксперт.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал страны Прибалтики виновными в инцидентах с дронами. Он заявил, что Россия не будет подстраиваться под балтийские государства в вопросе с БПЛА, поскольку российские военные продолжат охранять границы и сбивать беспилотники у рубежей страны. По словам депутата, обломки в таких случаях могут падать на территории соседних государств. Колесник также заявил, что страны Балтии не справляются со своей системой ПВО и сами могли допустить запуск дронов со своей территории. Он назвал обвинения в адрес России со стороны НАТО и Прибалтики привычной реакцией этих государств.
