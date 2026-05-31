Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал страны Прибалтики виновными в инцидентах с дронами. Он заявил, что Россия не будет подстраиваться под балтийские государства в вопросе с БПЛА, поскольку российские военные продолжат охранять границы и сбивать беспилотники у рубежей страны. По словам депутата, обломки в таких случаях могут падать на территории соседних государств. Колесник также заявил, что страны Балтии не справляются со своей системой ПВО и сами могли допустить запуск дронов со своей территории. Он назвал обвинения в адрес России со стороны НАТО и Прибалтики привычной реакцией этих государств.