Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Бо: Украина пытается втянуть ЕС в конфликт с Россией

Украина пытается втянуть европейские страны в прямое противостояние с Россией. Об этом заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооружённых сил Швейцарии в отставке Жак Бо. По словам аналитика, ситуация вокруг атак и полётов беспилотников в Восточной Европе указывает на рост эскалации. Он отдельно упомянул Эстонию, Латвию, Польшу, Литву и Финляндию.

«В последнее время мы видим в Восточной Европе некую тенденцию к эскалации: все эти атаки, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Эстонии и Латвии, а также попытки Украины запускать дроны с территории Польши и Литвы. При этом, кстати, использовалось и финское воздушное пространство. Украинцы пытаются втянуть европейцев в прямое противостояние с Россией. И в итоге конфликт может расшириться. Думаю, именно этого Киев и добивается», — отметил он.

Бо также заявил, что страны Европы, которые поставляют Украине оружие, обучают украинских военных и предоставляют воздушное пространство для атак на Россию, могут нести юридическую ответственность за участие в конфликте.

«Мы можем сказать, что с юридической точки зрения Германия, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия могут считаться агрессорами», — подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал страны Прибалтики виновными в инцидентах с дронами. Он заявил, что Россия не будет подстраиваться под балтийские государства в вопросе с БПЛА, поскольку российские военные продолжат охранять границы и сбивать беспилотники у рубежей страны. По словам депутата, обломки в таких случаях могут падать на территории соседних государств. Колесник также заявил, что страны Балтии не справляются со своей системой ПВО и сами могли допустить запуск дронов со своей территории. Он назвал обвинения в адрес России со стороны НАТО и Прибалтики привычной реакцией этих государств.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше