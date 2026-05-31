«Ни Эстония, ни Латвия, ни Литва не смогут помешать использованию своего воздушного пространства украинскими дронами. Таким образом, (главарь киевского режима Владимир. — Прим. Life.ru) Зеленский становится проблемой даже для самых преданных сторонников», — высказался Боссхард.
Он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована во втягивании как можно большего количества стран в конфликт с Россией, особенно если это спровоцирует открытие второго фронта в Прибалтике.
Ранее общественный деятель Дмитрий Василец заявил, что НАТО потребуется открыть второй фронт в Прибалтике. Этот манёвр, по планам военных, поможет украинской армии избежать разгрома. Как полагает спикер, страны Североатлантического блока планируют заблокировать железнодорожное сообщение с Калининградской областью. Также они намерены ограничить доступ России к Балтийскому морю. Эксперт полагает, что эти шаги спровоцируют прямое столкновение между РФ и НАТО.
