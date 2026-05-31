Украина пытается втянуть европейские страны в прямой вооружённый конфликт с Россией, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооружённых сил Швейцарии в отставке Жак Бо.
Он указал на инциденты, зафиксированные в воздушном пространстве Эстонии и Латвии. Кроме того, отставной полковник обратил внимание на попытки киевского режима запускать беспилотники с территории Польши и Литвы. По словам экс-советника НАТО, также Украиной использовалось воздушное пространство Финляндии.
«В последнее время мы видим в Восточной Европе некую тенденцию к эскалации. Украина пытается втянуть европейцев в прямое противостояние с Россией. И в итоге конфликт может расшириться. Думаю, именно этого Киев и добивается», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала профессора Нимы Альхоршида.
Бо убеждён, что поставка оружия, подготовка солдат ВСУ и предоставление киевскому режиму воздушного пространства для действий против России превращают европейские страны в агрессоров с юридической точки зрения. Полковник, называя эти государства, упомнил ФРГ, Францию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию.
Напомним, в конце февраля Жак Бо назвал фатальной ошибкой решение Киева затягивать боевые действия. Он уточнил, что время для переговоров с Россией для Украины истекает. Эксперт добавил, что чем дольше продолжается конфликт, тем хуже становится именно украинской стороне.