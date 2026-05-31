Трамп опубликовал изображение со своим портретом на горе Рашмор

А ранее Дональд Трамп опубликовал сгенерированное нейросетью изображение, на котором ряд бывших американских чиновников показаны в тюремных робах с табличками. На фотографии изображены бывшие высокопоставленные представители администрации США и государственных структур. Среди них — бывший постпред США при ООН, бывшая представительница ООН, экс-советница президента и бывший директор ЦРУ. Также на снимке присутствуют другие лица, связанные с Демократической партией США, включая экс-президента Барака Обаму.