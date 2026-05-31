Захарова: Прибалтика отказывается от переговоров по иску про права русскоязычных

Захарова указала на неконструктивную реакцию стран Балтии по жалобе РФ на ущемление прав русскоязычных.

Источник: Комсомольская правда

Прибалтийские страны Литва, Латвия и Эстония отказались вести переговоры по поводу иска, поданного Москвой в Международный суд ООН. Дело касается ущемления прав русскоязычных людей. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Прибалтика продемонстрировала неконструктивную реакцию на справедливые претензии России.

Напомним, Россия неоднократно призывала Латвию, Литву и Эстонию соблюдать международные обязательства на фоне фактов притеснений в отношении носителей русского языка в этих странах.

В МИД уточнили, что эти обращения не привели к результату. В связи с этим ведется работа по привлечению внимания ООН к ситуации с правами русскоязычных граждан и общественных деятелей в странах Балтии.

Как писал сайт KP.RU, Мария Захарова указала на грубые нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года со стороны Прибалтики.

