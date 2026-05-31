В Госдуме предложили ввести новые меры для борьбы с курением

Дополнительные оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации, скидки на путёвки и налоговые льготы могли бы активнее стимулировать граждан бросать курить, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Об этом Леонов рассказал РИА Новости во Всемирный день без табака, который отмечается 31 мая.
Парламентарий убеждён, что в борьбе с курением не следует идти по пути запретительных мер. Он считает, что отказ от вредных привычек должен быть выгоден человеку, чтобы искренне мотивировать его вести здоровый образ жизни.
«Нужно вырабатывать определённые стимулы для того, чтобы люди активнее бросали курить и вели здоровый образ жизни. Например, такими стимулами могли бы стать дополнительные оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации, путёвка в санаторий со скидкой или налоговые льготы», — сказал Леонов.
Он также отметил, что некоторые коммерческие структуры и государственные органы власти уже активно реализуют подобную практику.
«Поэтому нам необходимы стимулы на государственном уровне, чтобы как можно больше людей бросали курить и были здоровыми», — заключил он.
Ранее заместитель главного врача Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев заявил, что бросать курить в одиночку часто неэффективно.