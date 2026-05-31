Марочко: ВС РФ формируют буферную зону на Днепропетровщине

Установив контроль над Новоподгородным, российская армия открыла новый участок для ведения боев, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Установив контроль над Новоподгородным Днепропетровской области, ВС РФ открывают новый участок для ведения боев и формируют буферную зону на границе с ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Новоподгородного наши военнослужащие открыли новый участок местности для продвижения и формирования буферной зоны на стыке Днепропетровской и области Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По словам Марочко, российские бойцы развивают успех на упомянутом направлении.

29 мая в Минобороны РФ сообщили, что армия России установила контроль над Новоподгородным Днепропетровской области.