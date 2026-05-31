Марочко: ВС РФ формируют буферную зону на Днепропетровщине

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Установив контроль над Новоподгородным Днепропетровской области, ВС РФ открывают новый участок для ведения боев и формируют буферную зону на границе с ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.