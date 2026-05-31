Иран отомстит Зеленскому: главная новость о войне 31 мая

Тегеран внимательно следит за прибывшим в Одессу «принцем» Ирана в изгнании Резой Пехлеви. Политолог Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что реакции Ирана на этот визит не последует.

Источник: Аргументы и факты

Визит в Одессу сына свергнутого в 1979 году шаха, «принца» Ирана в изгнании Резы Пехлеви вызвал пристальное внимание Тегерана. Некоторое время назад Пехлеви встречался с Зеленским во Франции.

В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, что Иран внешне не отреагирует на визит Пехлеви.

«Если и будет реакция, то, наверное, не такая громкая, потому что это пока Иран никак не задевает. Иран не то что не будет реагировать, он не будет способствовать пиару этого наследного принца», — отметил политолог.

При этом Перенджиев объяснил, что Тегеран следит за всеми перемещениями Пехлеви с весьма определённой целью.

«Реакция будет иной — не публично что‑то там высказывать, а, скорее всего, искать способы и методы его устранения, чтобы он не мозолил глаза, больше не появлялся нигде: ни в каком эфире, ни в информационном пространстве. Иранская разведка за ним следит и ждёт подходящего момента, чтобы его устранить, чтобы меньше людей посторонних пострадало. Они могут точечно нанести ракетный удар в случае, если он окажется в досягаемости. Допустим, он остановится в каком‑то домике, окажется там, где особо людей нет, — и к нему может прилететь. Я не исключаю такой вариант. А он всегда будет стараться, чтобы рядом с ним было много людей», — объяснил свою позицию собеседник издания.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
