NYT: Трамп ужесточил условия меморандума США и Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ужесточил условия проекта соглашения об урегулировании конфликта с Ираном и направил Тегерану на рассмотрение новые предложения. Об этом сообщила 30 мая газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Какие именно изменения были внесены в текст потенциального соглашения неизвестно, но источники издания указали, что Трампа беспокоят положения, касающиеся возможной разморозки иранских активов. Кроме того, американский лидер считает, что Иран недостаточно быстро отвечает на предложения США.
По мнению одного из неназванных американских чиновников, Трамп ужесточил условия, чтобы попытаться ускорить переговорный процесс и, оказав давление на Иран, убедить принять первоначальный проект меморандума, который ранее уже был направлен на одобрение верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи.
Газета напоминает, что 29 мая Трамп провел с советниками в Ситуационной комнате Белого дома двухчасовое совещание, посвященное конфликту с Ираном, однако по его завершении не объявил о принятии какого-либо решения по сделке.