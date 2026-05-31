В аэропортах Владикавказа, Грозного, Казани, Нижнего и Чебоксар ввели ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Казани, Нижнего Новгорода и Чебоксар.
Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пензы и Тамбова.
