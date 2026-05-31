Директор ЗАЭС: Европа потворствует ударам Киева по станции

Европейцы рассчитывают на то, что из-за давления Россия сдаст часть своих позиций, считает Юрий Черничук.

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 31 мая. /ТАСС/. Европа не пытается помешать и даже потворствует ударам ВСУ по Запорожской АЭС (ЗАЭС), рассчитывая на то, что в результате давления Россия сдаст часть своих позиций в конфликте на Украине. Такое мнение ТАСС выразил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Почему это делают европейцы? Лучше, конечно, спросить у них. Может быть, кто-то не совсем до конца понимает, что может произойти. И этим моральным, психологическим, физическим воздействием как на работников станции, так и на все наше государство пытаются нас принудить, скажем так, к сдаче каких-то своих позиций», — считает Черничук.

Он также предположил, что те, кто отдает приказы, «живут немножко не в Европе или совсем не в Европе». Директор АЭС подчеркнул, что атаки на станцию противоречат здравому смыслу, логике и моральным принципам.

30 мая глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС. При этом, по его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию якобы случайного попадания. Беспилотник попал в стену машинного зала, обошлось без пострадавших и критических разрушений. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала ТАСС, что место нанесенного ВСУ удара находится в нескольких метрах от реактора.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала АЭС приведет к «новому Чернобылю». Он заявил, что «ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт».

Ранее постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский указал, что в Европе никто не пытается остановить Владимира Зеленского от ударов по ЗАЭС, «более того, любые провокации сходят ему с рук, и его там только подбадривают и науськивают».

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
